Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой

Самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована в Магаданской области — 127 тысяч рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества.

Второе место в рейтинге занял Чукотский автономный округ — 117 тысяч, на третьей строчке с 96,6 тысячи рублей Ямало-Ненецкий автономный округ. Москва расположилась на четвёртом месте — 95 тысяч.

Также аналитики составили Индекс социального благополучия регионов, который учитывает отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. Первое и второе места в нём заняли Магаданская область и ЯНАО, на третьем — Сахалинская область. Четвёртое досталось Чукотке, а пятое — Москве. Следом расположились Ненецкий автономный округ, Якутия, Санкт-Петербург, ХМАО, Мурманская область и Тува.

Последние позиции заняли Карелия (44 тысячи рублей при прожиточном минимуме 17,9 тысячи) и Башкирия (38,3 тысячи при 15,6 тысячи).

"Размер заработных плат в регионах определяется суммарным влиянием многих факторов. Прежде всего это, конечно, сложившийся уровень оплаты труда по стране в целом, на который, в свою очередь, влияет структура экономики, уровень импорта-экспорта, а также курс отечественной валюты", — отметил глава Фонда Константин Костин.

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