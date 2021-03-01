СКР разыскивает пять человек по делу о нападении на псковских десантников в Чечне
Трагические события произошли ровно 21 год назад в Аргунском ущелье.
Фото © Следственный комитет РФ
Следственный комитет России продолжает устанавливать лиц, участвовавших в нападении на псковских десантников в Чечне. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Трагические события произошли 21 год назад в Аргунском ущелье. С 29 февраля на 1 марта 2000 года военнослужащие 6-й роты 2-го батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ вступили в неравный бой с боевиками и задержали их продвижение. Следователи полностью восстановили картину преступлений, совершённых в отношении героических российских солдат.
"Установлено, что в объединённую вооружённую банду под общим руководством Басаева и Хаттаба входило не менее двух тысяч лиц. Многие причастные к этим преступлениям сразу же скрылись. Учитывая обстоятельства произошедшего, они, возможно, полагали, что по прошествии времени им всё сойдёт с рук", — отметили в СКР.
В результате нападения погибло 84 российских военнослужащих, четверо были ранены. В настоящий момент установлена причастность 29 лиц к этому преступлению. 18 из них были осуждены и приговорены к длительному лишению свободы.
"Пятеро лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью — они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления", — сообщает СКР.
В отношении ещё четверых дела рассматривает суд. Так, в январе 2021 года в Южный окружной военный суд было направлено очередное дело участника группировки, его обвиняют в бандитизме, вооружённом мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.
Всего по делу о гибели псковских десантников проверяется более 45 человек, ведётся сбор доказательств. Также принимаются меры для установления других участников банды.
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