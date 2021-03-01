Юный хоккеист впал в кому после грубого приёма соперника. Видео © Instagram / juniorhockeyempire_chiefs

Юный хоккеист детской команды "Пингвины" получил тяжёлую травму во время матча Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения, когда соперник грубо оттолкнул его в борт. Видео опубликовано на странице портала children-hockey.ru в "Инстаграме".

На кадрах трансляции видно, что парень после силового приёма падает на лёд и остаётся лежать без движения. Вскоре к нему выходит бригада скорой помощи.

Игрок получил перелом седьмого и восьмого шейных позвонков и пролежал в коме почти сутки. Теперь мальчику предстоит долгий реабилитационный процесс, минимум три недели в больнице в лежачем положении.

В "Инстаграме" пользователи пожелали юному хоккеисту скорейшего выздоровления и резко осудили тренера команды соперника. Комментаторы возмутились тем, что юному спортсмену не объяснили правила поведения на льду.

Некоторые пользователи поспорили, что такие ситуации случаются, ребёнку просто не повезло упасть и травмироваться. Они напомнили, что хоккей — весьма опасный вид спорта, и призвали не травить тренера и игрока, толкнувшего соперника.

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