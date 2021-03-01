Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США: "Америка на последнем месте"

"Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас даже не представлял, насколько плохи они будут и как далеко влево они уйдут. Всего за один короткий месяц мы ушли от "Америка на первом месте" к "Америка на последнем месте", — заявил политик во время консервативной конференции CPAC в Орландо.