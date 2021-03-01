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Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США: "Америка на последнем месте"

Бывший глава Белого дома посетовал на то, что Вашингтон не ужесточает санкции против Ирана.

1 марта 2021, 01:20
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена худшим президентом в истории США.

"Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас даже не представлял, насколько плохи они будут и как далеко влево они уйдут. Всего за один короткий месяц мы ушли от "Америка на первом месте" к "Америка на последнем месте", — заявил политик во время консервативной конференции CPAC в Орландо.

Трамп подчеркнул, что новый президент уделяет слишком много внимания проблемам всего мира, хотя США не могут себе этого позволить. Он также раскритиковал оппонента за излишнюю мягкость в отношении Ирана.

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Бывший лидер посетовал, что Байден не ужесточает санкции против Тегерана в ожидании переговоров, и добавил, что в случае его избрания за неделю были бы достигнуты новые договорённости в отношении ядерной программы.

Напомним, в Орландо состоялось первое выступление Трампа после ухода с поста президента. В ходе него бывший американский лидер опроверг слухи о создании собственной политической партии, отметил, что его карьера не закончена, и заявил, что республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда". Также Трамп допустил, что вновь будет баллотироваться на пост президента США, и призвал реформировать избирательную систему.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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