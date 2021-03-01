Российские военные взорвали огромную пещеру — госпиталь боевиков в Сирии. Видео © ТРК "Звезда"

Российские военные обнаружили в сирийской провинции Идлиб современный госпиталь боевиков, надёжно укрытый в пещере. После осмотра он был взорван. Видео опубликовал телеканал "Звезда".

Подземная лечебница была создана в 2015 году и долгое время, вплоть до 2019 года, функционировала. От воздушных атак её защищала толща горной породы. Неподалёку проходила высоковольтная линия, а вход скрывался в зарослях вдали от населённых пунктов и дорог.

Захватить укреплённое медучреждение удалось только после большого наступления Сирийской арабской армии при поддержке российских ВКС. Отступая, боевики забрали с собой оборудование и бросили госпиталь. Но при осмотре внутри были найдены остатки дорогих импортных аппаратов ИВЛ, медицинской техники, шприцы и лекарства, также зарубежного производства, остатки мраморной отделки.

"В этой пещере находился современный госпиталь... оборудованный полностью как для приёма амбулаторных больных, так и для проведения тяжёлых операций. Оснащение госпиталя позволяло размещать до 100 человек личного состава", — сообщил начальник инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный.

Подземное укрытие поражает своими размерами в несколько тысяч квадратных метров. В коридоре могли спокойно разъехаться две каталки, был оборудован медицинский пост, отдельная палата для командного состава, операционные. Внутри также имелся водопровод, канализация и интернет-связь. Неподалёку обнаружилось ещё несколько небольших пещер, где находилась охрана и содержался скот для питания раненых и персонала.

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