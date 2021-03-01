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ВОЗ: Антитела к коронавирусу есть менее чем у 10% населения Земли

По словам эксперта организации, единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация.

1 марта 2021, 00:37

Фото © Pixabay

Антитела к коронавирусу выработали менее 10% жителей Земли. Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По её словам, единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация. Во время интервью, трансляция которого велась в твиттер-аккаунте Всемирной организации здравоохранения, Сваминатан рассказала, что ВОЗ следит за исследованиями очагов заражения в разных городах мира. Некоторые из них показывают, что антитела есть приблизительно у половины жителей.

"Их (исследований) было около 500. Если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу", — отметила эксперт.

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При этом она уточнила, что в ряде густонаселённых мест уровень антител у населения достигает 50–60%. Сваминатан предостерегла жителей этих районов от поездок, ведь они могут заразить других, если прибудут в места, где показатели коллективного иммунитета ниже.

Главный научный сотрудник подчеркнула, что пока достаточное число жителей Земли не выработали антитела, необходимо соблюдать все правила безопасности для борьбы с распространением ковида.

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Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что иммунитет к коронавирусу выработался только у 6% россиян. По его мнению, для замедления распространения инфекции нужно, чтобы он сформировался у 60–70% населения.

Также Лайф сообщал, что и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих отметила, что высокий уровень антител не является гарантией эффективной защиты от коронавирусной инфекции.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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