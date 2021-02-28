В Петербурге объяснили, почему голосового помощника службы 122 назвали "Виктория"
Искусственный интеллект умеет распознавать речь и сможет отвечать на типовые вопросы не хуже оператора.
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В Санкт-Петербурге на звонки по номеру 122 отвечает голосовой помощник "Виктория". Искусственный интеллект помогает вызвать врача на дом пациентам с симптомами коронавируса. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.
Служба постоянно совершенствуется и расширяет свой функционал. Автоматизированная обработка вызовов позволяет оптимизировать дистанционное обслуживание. С её помощью вызывают медика на дом 85% дозвонившихся.
Голосовой помощник "Виктория" стал доступен для петербуржцев в январе. Он умеет распознавать речь и отвечать на вопросы, самостоятельно обучается в процессе работы и постоянно улучшает показатели. Имя для искусственного интеллекта тоже было выбрано не случайно.
"Голос нашего помощника спокойный, сдержанный и уравновешенный. Имя происходит от victoria — "победа", "победительница". Наша "Виктория" круглосуточно бьётся за победу в борьбе с CoViD-19, помогая петербуржцам вызвать врача к заболевшим людям", — сказал Казарин в интервью газете "Петербургский дневник".
Вице-губернатор отметил, что в ответах на типовые вопросы или для записи к врачу голосовой помощник справится не хуже оператора. Развитие такого формата звонков позволит избежать ожидания в телефонных очередях контакт-центров.
При этом сценарии общения "Виктории" заданы чётким алгоритмом. Попросить её рассказать сказку, как, например, "Алису" или Siri, не получится.
Напомним, номер 122 в тестовом режиме заработал в конце ноября. В перспективе по этому номеру можно будет дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с CoViD-19.
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