В Петербурге объяснили, почему голосового помощника службы 122 назвали "Виктория"

В Санкт-Петербурге на звонки по номеру 122 отвечает голосовой помощник "Виктория". Искусственный интеллект помогает вызвать врача на дом пациентам с симптомами коронавируса. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Служба постоянно совершенствуется и расширяет свой функционал. Автоматизированная обработка вызовов позволяет оптимизировать дистанционное обслуживание. С её помощью вызывают медика на дом 85% дозвонившихся.

Голосовой помощник "Виктория" стал доступен для петербуржцев в январе. Он умеет распознавать речь и отвечать на вопросы, самостоятельно обучается в процессе работы и постоянно улучшает показатели. Имя для искусственного интеллекта тоже было выбрано не случайно.

"Голос нашего помощника спокойный, сдержанный и уравновешенный. Имя происходит от victoria — "победа", "победительница". Наша "Виктория" круглосуточно бьётся за победу в борьбе с CoViD-19, помогая петербуржцам вызвать врача к заболевшим людям", — сказал Казарин в интервью газете "Петербургский дневник".

Вице-губернатор отметил, что в ответах на типовые вопросы или для записи к врачу голосовой помощник справится не хуже оператора. Развитие такого формата звонков позволит избежать ожидания в телефонных очередях контакт-центров.

При этом сценарии общения "Виктории" заданы чётким алгоритмом. Попросить её рассказать сказку, как, например, "Алису" или Siri, не получится.

Напомним, номер 122 в тестовом режиме заработал в конце ноября. В перспективе по этому номеру можно будет дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с CoViD-19.

Авторы