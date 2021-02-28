Заразившуюся ковидом Лядову перевели из обычной палаты в реанимацию

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова, которая была госпитализирована в Москве с коронавирусом, переведена в реанимацию. Накануне вечером состояние композитора ухудшилось, рассказал друг семьи Виктор Дворовенко.

"Состояние Людмилы Алексеевны вчера ухудшилось, началось кислородное голодание. Врачи приняли решение перевести её в реанимационное отделение", — сообщил он в беседе с ТАСС.

По словам Дворовенко, сейчас состояние Людмилы Алексеевны стабильное. Она поела, много шутит. Артистка благодарна поклонникам за поддержку и беспокойство о её здоровье.

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