Заразившуюся ковидом Лядову перевели из обычной палаты в реанимацию
Композитор попала в больницу с 75-процентным поражением лёгких.
Фото © ТАСС / Григорий Сысоев
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова, которая была госпитализирована в Москве с коронавирусом, переведена в реанимацию. Накануне вечером состояние композитора ухудшилось, рассказал друг семьи Виктор Дворовенко.
"Состояние Людмилы Алексеевны вчера ухудшилось, началось кислородное голодание. Врачи приняли решение перевести её в реанимационное отделение", — сообщил он в беседе с ТАСС.
По словам Дворовенко, сейчас состояние Людмилы Алексеевны стабильное. Она поела, много шутит. Артистка благодарна поклонникам за поддержку и беспокойство о её здоровье.
Ранее Лайф сообщал, что с двусторонней пневмонией госпитализирован актёр, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни".
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