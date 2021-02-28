В Крыму призвали Порошенко оставить свои "крокодильи слёзы" и сочувствия при себе

Слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о сочувствии жителям Крыма из-за проблем с водой и электричеством являются "наглой ложью". Такого мнения придерживается глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель. В беседе с РИА "Новости" он подчеркнул, что именно украинские власти создали на полуострове такие условия жизни.

"Пусть Порошенко не льёт крокодильи слёзы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила", — отметил он.

Как сообщал Лайф, обращение Петра Порошенко к жителям Крыма появилось накануне у него в "Твиттере". Экс-президент заявил, что российские власти обманули крымчан, не подняли уровень жизни в регионе и не обеспечили обещанный наплыв туристов.

Напомним, прежде Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

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