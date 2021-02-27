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Порошенко посочувствовал "обманутым" Россией жителям Крыма

По его словам, Незалежная ждёт жителей полуострова.

27 февраля 2021, 22:33
<p>Фото © ТАСС / Иван Николаев</p>

Фото © ТАСС / Иван Николаев

Экс-президент Украины Пётр Порошенко посочувствовал жителям Крыма, которых, как он утверждает, обманула Россия. Об этом бывший глава государства написал на своей странице в "Твиттере".

"Мне жаль, что сейчас у крымчан есть проблемы с водой, с электроэнергией, что их обманули, и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили", — отметил Порошенко.

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Кроме того, бывший президент Незалежной добавил, что Украина ждёт крымчан. Он пообещал бороться за возвращение полуострова до тех пор, пока оттуда не будет выброшен "сапог последнего российского солдата".

"Это же касается Донецка и Луганска. Крым — это Украина!" — заключил Порошенко.

Ранее Пётр Порошенко уже рассказывал о планах Украины по возвращению полуострова.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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