Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве мужчина во время конфликта убил бывшего мужа своей сожительницы

Всё началось с того, что погибший пришёл пьяным навестить свою дочь.

27 февраля 2021, 22:06

В Москве мужчина во время конфликта убил бывшего мужа своей сожительницы. Видео © LIFE

В Москве мужчина убил бывшего мужа своей сожительницы во время конфликта. В распоряжении Лайфа появилось видео с места ЧП.

В Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам ППС — видео

В Махачкале неизвестные открыли огонь по сотрудникам ППС — видео

Инцидент произошёл на Утренней улице. Известно, что в этом месте погибший проживал со своей супругой и ребёнком. Однако пара развелась — и женщина начала жить с другим мужчиной. Накануне вечером бывший муж в пьяном виде пришёл навестить дочь. Во время игры он её подкинул и уронил. После этого у девочки началась тошнота. В этот момент экс-супруга позвонила своему нынешнему сожителю и рассказала о случившемся.

После этого он приехал домой — и возле подъезда между мужчинами возник конфликт. В ходе перепалки нападавший 1982 года рождения нанёс пострадавшему 1973 года рождения четыре ножевых ранения, от которых он скончался. Известно, что злоумышленника уже задержали, с ним работают правоохранители.

МВД показало кадры перестрелки сотрудников ППС с неизвестными в Махачкале — видео

МВД показало кадры перестрелки сотрудников ППС с неизвестными в Махачкале — видео

Ранее сообщалось, что в Индии местный житель голыми руками убил леопарда, который напал на его семью во время прогулки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Пузырь сейчас упадёт уже скоро": В Москве из-за протёкшей крыши затопило квартиру — видео

сегодня в 17:00

"Орский потрошитель": почему самого опасного маньяка в мире не могут поймать уже 15 лет

сегодня в 21:40

Четырёхлетняя девочка оказалась в реанимации после нападения бездомных собак в Коми

сегодня в 22:18

Родители продали 12-летнюю дочь соседу за $135 ради оплаты лечения старшего ребёнка

сегодня в 07:45

Уоррен Баффет признался в своей крупной ошибке, стоившей его компании около $11 миллиардов

сегодня в 21:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1