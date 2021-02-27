В Москве мужчина во время конфликта убил бывшего мужа своей сожительницы. Видео © LIFE

В Москве мужчина убил бывшего мужа своей сожительницы во время конфликта. В распоряжении Лайфа появилось видео с места ЧП.

Инцидент произошёл на Утренней улице. Известно, что в этом месте погибший проживал со своей супругой и ребёнком. Однако пара развелась — и женщина начала жить с другим мужчиной. Накануне вечером бывший муж в пьяном виде пришёл навестить дочь. Во время игры он её подкинул и уронил. После этого у девочки началась тошнота. В этот момент экс-супруга позвонила своему нынешнему сожителю и рассказала о случившемся.

После этого он приехал домой — и возле подъезда между мужчинами возник конфликт. В ходе перепалки нападавший 1982 года рождения нанёс пострадавшему 1973 года рождения четыре ножевых ранения, от которых он скончался. Известно, что злоумышленника уже задержали, с ним работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Индии местный житель голыми руками убил леопарда, который напал на его семью во время прогулки.

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