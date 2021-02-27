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Пашинян созвал своих сторонников на митинг 1 марта

В этот же день должно пройти шествие с требованием его отставки.

27 февраля 2021, 21:21
<p>Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure</p>

Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил сторонников на митинг, который состоится в столице страны Ереване 1 марта.

"Уважаемые соотечественники. В понедельник, 1 марта, приглашаю всех на митинг и шествие", — написал премьер в "Фейсбуке".

Он уточнил, что демонстрация пройдёт на площади Республики в 18:30 по местному времени. При этом на этот же день запланирован митинг с требованием отставки Пашиняна. Он назначен на 16:00 по местному времени.

Пашинян повторно направит президенту Армении предложение об увольнении главы Генштаба

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Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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