Пашинян созвал своих сторонников на митинг 1 марта
В этот же день должно пройти шествие с требованием его отставки.
Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил сторонников на митинг, который состоится в столице страны Ереване 1 марта.
"Уважаемые соотечественники. В понедельник, 1 марта, приглашаю всех на митинг и шествие", — написал премьер в "Фейсбуке".
Он уточнил, что демонстрация пройдёт на площади Республики в 18:30 по местному времени. При этом на этот же день запланирован митинг с требованием отставки Пашиняна. Он назначен на 16:00 по местному времени.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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