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Байден сообщил, что группы в Сирии, по которым были нанесены удары, готовили нападения на США

В результате обстрела были уничтожены девять объектов.

27 февраля 2021, 21:07
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky

Президент США Джо Байден сообщил, что проиранские группы в Сирии, по объектам которых были нанесены авиаудары, готовили новые нападения на американских военных в регионе. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

"Эти негосударственные группы ополчения участвовали в недавних нападениях на военнослужащих Соединённых Штатов и коалиции в Ираке, в том числе в нападении 15 февраля в Эрбиле", — написал Байден в письме, направленном спикеру палаты представителей и сенату конгресса в соответствии с резолюцией о военных полномочиях.

Кроме того, президент уточнил, что эти группы были вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем.

Байден посоветовал Ирану быть осторожнее после ударов по Сирии

Байден посоветовал Ирану быть осторожнее после ударов по Сирии

Напомним, что в ночь на 26 февраля США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии, связанным с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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