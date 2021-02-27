Байден сообщил, что группы в Сирии, по которым были нанесены удары, готовили нападения на США
В результате обстрела были уничтожены девять объектов.
Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден сообщил, что проиранские группы в Сирии, по объектам которых были нанесены авиаудары, готовили новые нападения на американских военных в регионе. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.
"Эти негосударственные группы ополчения участвовали в недавних нападениях на военнослужащих Соединённых Штатов и коалиции в Ираке, в том числе в нападении 15 февраля в Эрбиле", — написал Байден в письме, направленном спикеру палаты представителей и сенату конгресса в соответствии с резолюцией о военных полномочиях.
Кроме того, президент уточнил, что эти группы были вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем.
Напомним, что в ночь на 26 февраля США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии, связанным с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов.
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