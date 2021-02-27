Байден сообщил, что группы в Сирии, по которым были нанесены удары, готовили нападения на США

Президент США Джо Байден сообщил, что проиранские группы в Сирии, по объектам которых были нанесены авиаудары, готовили новые нападения на американских военных в регионе. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

"Эти негосударственные группы ополчения участвовали в недавних нападениях на военнослужащих Соединённых Штатов и коалиции в Ираке, в том числе в нападении 15 февраля в Эрбиле", — написал Байден в письме, направленном спикеру палаты представителей и сенату конгресса в соответствии с резолюцией о военных полномочиях.

Кроме того, президент уточнил, что эти группы были вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем.

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