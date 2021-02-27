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Эксперт назвал простой способ уснуть за минуту

Всё дело в дыхании человека.

27 февраля 2021, 20:19

Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны, США, Эндрю Вейл назвал простой способ быстро уснуть. Его методику приводит издание Daily Mirror.

Он посоветовал людям использовать метод "4–7–8", также известный как "расслабленное дыхание". По его словам, глубокое и ритмичное дыхание, которое практикуют индийские йоги во время медитации, всего за одну минуту помогает человеку уснуть.

"Это лучший метод, который позволяет снова уснуть, если вы проснулись посреди ночи", — уточнил Вейл.

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Как он утверждает, необходимо в течение четырёх секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать. Эту последовательность нужно повторять до тех пор, пока не уснёшь.

По словам специалиста, данный способ помогает не только побороть бессонницу, но и снять напряжение. Для достижения лучших результатов он советует выполнять эту практику регулярно. Вейл заметил, что ритмично дышать желательно дважды в день, проделывая как минимум четыре круга.

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Кроме того, он посоветовал не употреблять кофеин и не есть перед сном, а также отключить все гаджеты и убрать раздражающие шумы.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, которые вызывают бессонницу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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