На турнире по дзюдо среди юниоров в Каспийске произошла массовая драка — видео

Массовая драка с участием зрителей и спортсменов произошла на чемпионате СКФО по дзюдо до 23 лет во Дворце спорта Али Алиева в Каспийске.

На кадрах нет начала конфликта. Видно, как один из спортсменов вступает в схватку со зрителями — и всё перерастает в массовый конфликт. В какой-то момент толпа ломает ограждения, и стычка перетекает на настил. Ведущий соревнований пытается успокоить конфликтующих, спустя некоторое время стороны, высказав друг другу претензии, успокаиваются.