На турнире по дзюдо среди юниоров в Каспийске произошла массовая драка — видео
Причины конфликта пока не известны.
Массовая драка с участием дзюдоистов и зрителей в Каспийске. Видео © VK / "Мой Дербент 24"
Массовая драка с участием зрителей и спортсменов произошла на чемпионате СКФО по дзюдо до 23 лет во Дворце спорта Али Алиева в Каспийске.
На кадрах нет начала конфликта. Видно, как один из спортсменов вступает в схватку со зрителями — и всё перерастает в массовый конфликт. В какой-то момент толпа ломает ограждения, и стычка перетекает на настил. Ведущий соревнований пытается успокоить конфликтующих, спустя некоторое время стороны, высказав друг другу претензии, успокаиваются.
Что послужило причиной потасовки, на данный момент неизвестно. Также не определено, есть ли среди участников конфликта пострадавшие.
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