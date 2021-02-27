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Категорий: 18

Три человека скончались от отравления угарным газом в селе Самарской области

Следствие и прокуратура начали проверки.

27 февраля 2021, 19:22
<p>Фото © <a href="https://samara.sledcom.ru/news/item/1543923/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Самарской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Самарской области

Три жителя села Сергиевска Самарской области умерли от отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Их тела обнаружили в доме по улице Гагарина. Без признаков жизни нашли мужчину 1961 года рождения и двух женщин 1963 года рождения.

"Предварительная причина смерти — отравление угарным газом в результате нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами", — говорится в сообщении ведомства.

  • Фото © СУ СКР по Самарской области
    Фото © СУ СКР по Самарской области
  • Фото © СУ СКР по Самарской области
    Фото © СУ СКР по Самарской области
  • Фото © СУ СКР по Самарской области
    Фото © СУ СКР по Самарской области

Фото © СУ СКР по Самарской области

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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Краснодарском крае

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Краснодарском крае

Красноярским межрайонным следственным отделом по данному факту организована доследственная проверка.

По данным прокуратуры региона, к происшествию привели нарушения работы газового котла и утечки природного газа. На место инцидента выезжал прокурор района, организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц обслуживающей газовой компании.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в доме в городе Михайлове Рязанской области погибло три человека.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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