Три человека скончались от отравления угарным газом в селе Самарской области
Следствие и прокуратура начали проверки.
Фото © СУ СКР по Самарской области
Три жителя села Сергиевска Самарской области умерли от отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Их тела обнаружили в доме по улице Гагарина. Без признаков жизни нашли мужчину 1961 года рождения и двух женщин 1963 года рождения.
"Предварительная причина смерти — отравление угарным газом в результате нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами", — говорится в сообщении ведомства.
Красноярским межрайонным следственным отделом по данному факту организована доследственная проверка.
По данным прокуратуры региона, к происшествию привели нарушения работы газового котла и утечки природного газа. На место инцидента выезжал прокурор района, организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц обслуживающей газовой компании.
Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в доме в городе Михайлове Рязанской области погибло три человека.
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