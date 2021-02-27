В Уфе пенсионер полгода жил в квартире с телом брата, а соседям рассказывал, что тот на заработках — видео

В Уфе пожилой мужчина полгода жил в квартире с телом родного брата. Видео © LIFE

В Уфе сотрудники полиции задержали мужчину, который по меньшей мере полгода прятал тело своего родного младшего брата в квартире. Оно всё это время находилось посреди комнаты, умерший лежал на полу вниз лицом.

Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что у пенсионера есть инвалидность, поскольку он страдает психическим расстройством. Также известно, что Алексей ранее был судим за убийство. Отмечается, что тело умершего мужчины обнаружил его пасынок. Для этого ему пришлось выломать входную дверь в жилище Алексея, так как тот не пускал парня на порог. Также молодой человек сломал дверь в комнату, где лежало разложившееся тело его отчима.

В итоге на место происшествия вызвали наряд полиции. Правоохранители попросили пожилого мужчину взять с собой паспорт и увезли его в отделение для дачи показаний, также забрали и сына умершего. Стоит отметить, что Алексей во время задержания больше всего переживал за своих домашних питомцев: в доме он держит собаку, шестерых щенков и нескольких кошек.

Как рассказали соседи, Алексей с братом раньше часто выпивали. А в последнее время жильцы заметили, что мужчина тщательно мыл полы белизной в подъезде, однако никто и не подозревал, что он прячет в квартире труп. Он говорил, что его брат якобы уехал на заработки. Вместе с тем соседи рассказали, что пенсионер часто неадекватно себя ведёт: ломает машины, льёт на них помои и материт всех подряд.

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