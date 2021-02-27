Ресторатор Ивлев — о правиле "гость всегда прав": В последнее время появились фрики
Повар отметил, что заведение всегда выступает за гостя, но если клиент "поворачивается другим местом", то в ответ делает то же самое.
Ресторатор Ивлев — о правиле "гость всегда прав": В последнее время появились фрики. Видео © LIFE
Ресторатор и повар Константин Ивлев рассказал ведущим шоу "Дайте сказать", что в заведениях уже пропало правило "гость всегда прав", так как начали появляться люди, которые стали извлекать из этого свою выгоду.
"В последнее время появились фрики, идиоты, которые в рестораны ходят с зубами, с волосами, с ногтями. И они не хотят платить, они начинают это подбрасывать. И тогда этот зов, что гость всегда прав, просто прекратил существовать. Мы всегда за гостя, но если гость к нам поворачивается другим местом, то мы его тоже встречаем другим местом", — отметил повар.
Комментируя инцидент с блогером Андреем Петровым, которому в ресторане Аркадия Новикова попался таракан в бургере, Ивлев выразил уверенность, что непосредственно в заведении ему наверняка принесли извинения, исключили блюдо из счёта и задарили подарками.
"Поверьте, там работают профессионалы и чуткие люди. И сто процентов, что они это сделали. Но человек же живёт на хайпе. И он подумал, что ему проще всего сейчас будет показать, что он поймал", — заключил ресторатор.
Ранее Ивлев вспомнил страшилку из детства о школьных обедах. Он рассуждает так: если подростковый возраст — это фундамент нашей жизни, то он не должен складываться из каши с комочками и ухи с рыбьими глазами.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Константином Ивлевым смотрите на канале в "Ютубе".
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