Проигравший Большунову норвежец Клебо признал превосходство россиянина
По его словам, спортсмен из РФ заслужил победу.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Титулованный лыжник из Норвегии Йоханнес Клебо, который остановился в шаге от медали в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, прокомментировал итоги гонки. Об этом пишет издание "Спорт-Экспресс".
Спортсмен признал превосходство завоевавшего золотую медаль 24-летнего Александра Большунова, отметив, что россиянин заслужил победу.
"Большунов был действительно очень хорош и силён сегодня. Сильнее нас. Я думаю, что он очень счастлив. Он действительно заслужил сегодня победу", — отметил Клебо.
При этом норвежец добавил, что у него нет разочарования по итогам гонки. Лыжник также уточнил, что у сборной Норвегии не было командной тактики против россиянина.
Как уже писал Лайф, Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне с результатом 1:11.33,9. Для России это первая медаль на соревнованиях в немецком Оберстдорфе. Двумя днями ранее россиянин стал четвёртым в спринте.
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