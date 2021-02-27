Инсценировавших налёт подростков-"единорогов" на ювелирный магазин привлекут к ответственности — видео

Правоохранители приступили к проверке.

Организаторов фейкового нападения школьников-"единорогов" на ювелирку на Сахалине привлекут к ответственности. Видео © Instagram / umvd_65

Постановочное нападение подростков в костюмах единорогов на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске было спланировано и инсценировано владелицей бутика Евгенией и одной из сотрудниц. Теперь организаторов "ограбления" привлекут к ответственности. Об этом сообщает УМВД РФ по Сахалинской области на своей страничке в "Инстаграме". Во время допроса сотрудница магазина рассказала правоохранителям об идее сорвавшейся "рекламной кампании".

Как уточнили в ведомстве, полицейским понадобилось всего несколько часов для выяснения причин "налёта". Как оказалось, инцидент инсценировали для привлечения внимания в соцсетях. Детей на роли хулиганов нашли в рекламном агентстве.

"Произошла имитация ограбления детьми в нашем магазине ювелирных изделий. Это было сделано для того, чтобы о магазине больше узнали. Моей задачей было просто сымитировать реакцию на ограбление", — рассказала полицейским продавщица.

По словам девушки, согласно разработанному ранее плану, в бутике должен был находиться некий молодой человек, который якобы пришёл за подарком для кого-то из родных. А затем, пока парень "отвлекает" продавца, в помещение вбегают дети в костюмах единорогов, один из которых тут же разбивает ближайшую стеклянную витрину. Далее видео с "нападением", по задумке владелицы магазина, было бы размещено в различных соцсетях и послужило бы хорошей рекламой для бутика.