Без Акинфеева никуда: ЦСКА проиграл "Локомотиву"

Московский "Локомотив" на домашнем стадионе победил ЦСКА со счётом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Армейцы перед дерби остались без своего капитана и вратаря Игоря Акинфеева. По информации сразу нескольких телеграм-каналов, у него и ряда других игроков обнаружен коронавирус, но клуб уверяет, что у футболистов просто признаки ОРВИ. Однако ЦСКА пришлось экстренно вызывать из аренды Илью Помазуна, который не столь уверенно провёл дерби.

Железнодорожники быстро открыли счёт благодаря голу белоруса Виталия Лисаковича.

«Локо» не стал долго ждать и открыл счет уже на шестой минуте. Лисакович постарался 👌



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А в концовке первой 45-минутки Гжегож Крыховяк мощным ударом увеличил преимущество — 2:0.

Пушка Крыховяка с зимней паузы вышла в полнейшем порядке 💣



У ЦСКА перед вторым таймом большие проблемы:https://t.co/svAdUDju2v pic.twitter.com/AvV6POl1RB — Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021

Во втором тайме ЦСКА получил шанс пробить пенальти за игру рукой защитника хозяев поля, но лидер армейцев Никола Влашич не реализовал 11-метровый удар, пробив выше ворот. При этом наставник "Локо" Марко Николич был удалён за бурные споры с судьёй из-за этого пенальти.

"Локомотив" поднимается на шестое место в турнирной таблице с 31 очком, а ЦСКА остаётся на второй строчке (37).

В параллельном матче "Сочи" разгромил тульский "Арсенал" со счётом 4:0. Голами отличились Антон Заболотный, Сергей Терехов, Жоазиньо и Артур Юсупов. Благодаря этой победе сочинцы поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

РПЛ. 20-й тур "Локомотив" – ЦСКА — 2:0 Голы: Лисакович 6' (1:0), Крыховяк 41' (2:0)

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