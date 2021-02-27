Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Без Акинфеева никуда: ЦСКА проиграл "Локомотиву"

Яркий матч с незабитым пенальти и удалением наставника красно-зелёных состоялся в Москве.

27 февраля 2021, 17:59

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" на домашнем стадионе победил ЦСКА со счётом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Армейцы перед дерби остались без своего капитана и вратаря Игоря Акинфеева. По информации сразу нескольких телеграм-каналов, у него и ряда других игроков обнаружен коронавирус, но клуб уверяет, что у футболистов просто признаки ОРВИ. Однако ЦСКА пришлось экстренно вызывать из аренды Илью Помазуна, который не столь уверенно провёл дерби.

Железнодорожники быстро открыли счёт благодаря голу белоруса Виталия Лисаковича.

А в концовке первой 45-минутки Гжегож Крыховяк мощным ударом увеличил преимущество — 2:0.

Во втором тайме ЦСКА получил шанс пробить пенальти за игру рукой защитника хозяев поля, но лидер армейцев Никола Влашич не реализовал 11-метровый удар, пробив выше ворот. При этом наставник "Локо" Марко Николич был удалён за бурные споры с судьёй из-за этого пенальти.

"Ростов" испортил юбилей Семаку: "Зенит" сыграл вничью в первом матче РПЛ 2021 года

"Ростов" испортил юбилей Семаку: "Зенит" сыграл вничью в первом матче РПЛ 2021 года

"Локомотив" поднимается на шестое место в турнирной таблице с 31 очком, а ЦСКА остаётся на второй строчке (37).

В параллельном матче "Сочи" разгромил тульский "Арсенал" со счётом 4:0. Голами отличились Антон Заболотный, Сергей Терехов, Жоазиньо и Артур Юсупов. Благодаря этой победе сочинцы поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

РПЛ. 20-й тур

"Локомотив" – ЦСКА — 2:0

Голы: Лисакович 6' (1:0), Крыховяк 41' (2:0)

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1