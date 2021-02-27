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ЦСКА третий раз подряд выиграл регулярный чемпионат КХЛ

В золотом матче за Кубок Континента армейцы победили "Ак Барс".

27 февраля 2021, 16:22

Видео © КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился регулярный чемпионат сезона 2020/21, победителем которого третий раз подряд стал московский ЦСКА. В решающем матче за Кубок Континента армейцы в Казани с минимальным счётом 1:0 обыграли "Ак Барс" и, как и год назад, на одно очко по итогам регулярки опередили своего сегодняшнего соперника.

Единственную шайбу, ставшую победной в матче, в середине второго периода броском от синей линии забросил защитник Артём Сергеев.

ЦСКА чаще всех становился обладателем Кубка Континента (регулярный чемпионат покорялся армейцам в шести сезонах). По два раза регулярку выигрывали СКА и "Салават Юлаев", по разу — московское "Динамо", "Авангард" и "Трактор".

Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Скриншот © КХЛ

Скриншот © КХЛ

Напомним, 2 марта в КХЛ стартует главная часть хоккейного сезона — розыгрыш Кубка Гагарина.

Регулярный чемпионат КХЛ

  • "Ак Барс" — ЦСКА — 0:1 (0:0; 0:1; 0:0).
  • "Спартак" — "Витязь" — 3:5 (2:0; 1:2; 0:3).
  • "Авангард" — "Барыс" — 5:2 (1:1; 1:0; 3:1).
  • "Локомотив" — "Салават Юлаев" — 4:1 (0:1; 4:0; 0:0).
  • СКА — "Динамо" Мн — 4:2 (2:0; 1:0; 1:2).
  • "Куньлунь РС" — "Динамо" М — 1:5 (1:1; 0:2; 0:2).
Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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