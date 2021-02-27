ЦСКА третий раз подряд выиграл регулярный чемпионат КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился регулярный чемпионат сезона 2020/21, победителем которого третий раз подряд стал московский ЦСКА. В решающем матче за Кубок Континента армейцы в Казани с минимальным счётом 1:0 обыграли "Ак Барс" и, как и год назад, на одно очко по итогам регулярки опередили своего сегодняшнего соперника.