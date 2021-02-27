"Пирожки канули в Лету": Шеф Ивлев оценил перспективы развития стритфуда в России. Видео © LIFE

Повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев, рассуждая об уличной еде в России, вспомнил бабушек, которые торговали пирожками, и посетовал, что их заменили палатки с беляшами и чебуреками. Своим мнением по этому поводу он поделился с ведущими программы "Дайте сказать".

"Я не понимаю наших людей, вот раньше были бабушки с пирожками, вкусно было нереально! Они были качественные, тёплые, хорошие, сейчас пирожки канули в Лету, и появились чебуреки, беляши, которые лежат пластом в палатках и которые вам разогревают в микроволновках", — отметил Ивлев.

Он подчеркнул, что любит различную кухню, восточную и кавказскую в том числе, но заявил, что сделать качественную уличную еду пока не выходит. Ресторатор отметил, что сейчас стали появляться рынки – фуд-корты, благодаря которым культура стритфуда может развиться, так как за маленький бюджет люди могут открыть свой бизнес с разными концепциями.

Ранее Ивлев заявил, что в России есть всего несколько ресторанов, достойных попадания в красный гид "Мишлен" и получения заветной звёздочки. По его мнению, это как "Оскар" — быть отмеченным приятно, но стремиться конкретно к этому не стоит.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Константином Ивлевым смотрите на канале в YouTube.

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