На Украине "декоммунизировали" улицу имени самолётостроителя Можайского
Теперь она будет носить имя лидера националистов Степана Бандеры.
Фото © Pixabay
Городской совет Черкасс, Украина, решил переименовать улицу Можайского в честь украинского националиста Степана Бандеры. Об этом пишет "Страна.ua".
Как сообщает портал, голосование о присвоении нового названия состоялось без предварительных обсуждений. Кроме того, городские власти назвали ещё несколько улиц и переулков Черкасс именами гетмана войска Запорожского Ивана Мазепы, украинского поэта-диссидента Василия Стуса и идеолога неканонической Украинской автокефальной православной церкви митрополита Липковского.
При этом против переименования улицы не проголосовал ни один из входящих в совет. Члены топонимической комиссии в свою очередь на заседании заявили, что улицам были возвращены их "исторические названия". В то же время издание уточняет, что ни одна из них никогда не носила имён Бандеры, Мазепы, Стуса или Липковского.
Переименованная улица ранее была названа в честь самолётостроителя и изобретателя одного из первых в мире самолётов Александра Можайского, который занимался авиастроительными экспериментами на территории Украины — в местечке Вороновица. Он также был художником, инженером и исследователем.
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