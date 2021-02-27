На Украине "декоммунизировали" улицу имени самолётостроителя Можайского

Городской совет Черкасс, Украина, решил переименовать улицу Можайского в честь украинского националиста Степана Бандеры. Об этом пишет "Страна.ua".

Как сообщает портал, голосование о присвоении нового названия состоялось без предварительных обсуждений. Кроме того, городские власти назвали ещё несколько улиц и переулков Черкасс именами гетмана войска Запорожского Ивана Мазепы, украинского поэта-диссидента Василия Стуса и идеолога неканонической Украинской автокефальной православной церкви митрополита Липковского.

При этом против переименования улицы не проголосовал ни один из входящих в совет. Члены топонимической комиссии в свою очередь на заседании заявили, что улицам были возвращены их "исторические названия". В то же время издание уточняет, что ни одна из них никогда не носила имён Бандеры, Мазепы, Стуса или Липковского.

Переименованная улица ранее была названа в честь самолётостроителя и изобретателя одного из первых в мире самолётов Александра Можайского, который занимался авиастроительными экспериментами на территории Украины — в местечке Вороновица. Он также был художником, инженером и исследователем.

А ранее в Петербурге предложили назвать сквер или улицу именем актёра Андрея Мягкова.

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