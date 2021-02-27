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Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России

В ДС "Мегаспорт" в самом разгаре находится турнир, по результатам которого определится окончательный состав сборной России на ЧМ.

27 февраля 2021, 18:41

Фото © fsrussia.ru

Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России с результатом 88,71 балла. Второй стала Дарья Усачёва (79,12), а замкнула тройку лидеров Елизавета Туктамышева (77,74).

Отметим, что ушедшая от Тутберидзе к Плющенко Алёна Косторная стала лишь шестой. Она недавно только вылечилась от коронавируса.

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Финал Кубка России
Короткая программа

1. Камила Валиева — 88,71

2. Дарья Усачёва — 79,12

3. Елизавета Туктамышева — 77,74

4. Майя Хромых — 73,77

5. Анна Фролова — 71,46

6. Алёна Косторная — 70,14

7. Софья Самодурова — 68,92

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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