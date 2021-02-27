Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России
В ДС "Мегаспорт" в самом разгаре находится турнир, по результатам которого определится окончательный состав сборной России на ЧМ.
Фото © fsrussia.ru
Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России с результатом 88,71 балла. Второй стала Дарья Усачёва (79,12), а замкнула тройку лидеров Елизавета Туктамышева (77,74).
Отметим, что ушедшая от Тутберидзе к Плющенко Алёна Косторная стала лишь шестой. Она недавно только вылечилась от коронавируса.
Произвольную программу женщины представят 28 февраля.
Финал Кубка России
Короткая программа
1. Камила Валиева — 88,71
2. Дарья Усачёва — 79,12
3. Елизавета Туктамышева — 77,74
4. Майя Хромых — 73,77
5. Анна Фролова — 71,46
6. Алёна Косторная — 70,14
7. Софья Самодурова — 68,92
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