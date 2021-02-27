Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России

Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России с результатом 88,71 балла. Второй стала Дарья Усачёва (79,12), а замкнула тройку лидеров Елизавета Туктамышева (77,74).

Отметим, что ушедшая от Тутберидзе к Плющенко Алёна Косторная стала лишь шестой. Она недавно только вылечилась от коронавируса.