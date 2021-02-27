"Роскосмос" показал снимки гигантских смерчей на Марсе

В "Роскосмосе" рассказали, что яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса и оставляют после себя тёмную полосу. Также на снимках видны движущиеся тени двух пылевых столбов. Отмечается, что один из вихрей движется со скоростью около четырёх метров в секунду, а другой — восьми метров в секунду.

Как объяснили специалисты корпорации, марсианские пылевые вихри формируются почти так же, как и земные. Когда поверхность становится горячее, чем воздух над ней, потоки горячего воздуха перемещаются в более холодном и плотном воздухе, создавая восходящее течение. Холодный воздух же при этом опускается, тем самым создавая вертикальную циркуляцию. В результате этот поток раскручивается от горизонтального порыва ветра, и, набрав достаточную скорость, вихрь может втягивать в себя пыль и переносить её по поверхности. Известно, что такие смерчи могут достигать восьми километров в высоту, оставляя после себя следы шириной от десятков до сотен километров.