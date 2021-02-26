Месть за мужа: как сложилась судьба женщины-киллера Александры Скобелевой

Эту историю мог бы написать какой-нибудь мастер детективного романа — настолько в ней всё подчинено канонам литературы. Но иногда романы пишет сама жизнь. А сколько было таких "романов" в лихие 1990-е или в начале нулевых — ведает только МУР.

Страшная месть

Александра никогда не была обычной девочкой. Когда её школьные подруги играли в куклы, она увлекалась спортивной стрельбой из пистолета и к шестнадцатилетию порадовала себя, став кандидатом в мастера спорта. Не забывала девушка и об учёбе. До золотой медали не дотянула, но тем не менее в школьном аттестате было всего три "четвёрки". После школы девушка поступила в престижный вуз, чтобы стать юристом. Во время учёбы она и познакомилась с будущим мужем Сергеем — адвокатом по уголовным делам.

Известно, что на свадьбу молодым родители подарили деньги на квартиру. Но молодые люди оказались прагматичными и вложили их в собственное дело. Очевидно, что у Сергея оказалась предпринимательская жилка, и уже через пять лет небольшая фирмочка превратилась в крупную компанию. Сами Скобелевы жили дружно, в достатке. Себе ни в чём не отказывали, ходили по ресторанам, ездили отдыхать на фешенебельные европейские курорты — не жизнь, малина. О такой все мечтают, такой жизни завидуют. Ну и, видимо, дозавидовались.

Когда дело разрасталось, Сергею пришлось вступить в партнёрство с двумя бизнесменами — некими Петром С. и Владимиром А. Люди были непростые, близкие к криминальным кругам, и избавиться от нового партнёра они решили по старинке — наняв киллера. И убийца одним выстрелом "снял" Сергея у подъезда собственного дома. Когда мужа убили, мир Александры Скобелевой рухнул — бизнес отошёл партнёрам, молодая вдова оказалась без любимого мужчины, без средств к существованию и, в общем-то, без дальнейшей цели в жизни.

Впрочем, последнее она обрела не без помощи "партнёров" мужа. Те особо и не скрывали, что причастны к убийству Сергея: недалёким предпринимателям казалось, что это придаёт им вес и внушает уважение. И тогда вдова решила отомстить.

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Первой жертвой стал Пётр С. Александра, вооружившись пистолетом с глушителем, просто пришла к нему домой, а убедившись, что "партнёр" мужа находится в квартире один, вынула из сумочки пистолет и прострелила ему коленку. А когда Пётр, брызгая слюной и повизгивая от страха, стал умолять её оставить его в живых, заставила его назвать имя киллера, а потом застрелила. Причём сделала это довольно театрально, уже от порога комнаты, когда убийца мужа решил, что у него появилась надежда. Хладнокровная вдова всадила в него шесть пуль. Стреляла как профи — в грудь, а потом в голову, чтобы не дать и малейшего шанса выжить.

Выйдя из квартиры, Скобелева поехала за город — там в частном доме жил второй партнёр убитого мужа, Владимир А. Чтобы машину не засёк никто из соседей, Александра оставила её в нескольких километрах от коттеджного посёлка и затемно пешком подошла к дому Владимира. Скобелева знала, что тот живёт с молодой женой, но это её не остановило. Любопытно, что будить вдова никого не стала, дождалась, когда внутри проснутся и зажгут свет. Тогда поднялась на крыльцо и позвонила.

Дверь открыла ничего не подозревающая жена Владимира. Скобелева тут же выстрелила ей в грудь и прошла внутрь. Второго партнёра мужа она застала в ванной. Вдова и его заставила назвать фамилию киллера. Убедившись, что она совпадает с той, что назвал Пётр, она прикончила Владимира, в упор всадив в него четыре пули. На обратном пути она хладнокровно добила его жену, потом вернулась к машине и уехала.

Прибыльное дело

Следователи, ведущие дело, решили, что всех трёх владельцев фирмы убрали конкуренты, наняв какого-то высокопрофессионального убийцу. Александра осталась вне подозрений — никто и подумать не мог, что убитая горем вдова способна так хладнокровно расправиться с партнёрами мужа.

А она тем временем занялась киллером. Через частных детективов она узнала о нём всё, вплоть до номера части, в которой он служил в Афганистане. Преступник жил один в многоквартирном доме и был крайне осторожен.

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Скобелева решила лишний раз не рисковать и не подходить к нему близко. Она раздобыла винтовку со снайперским прицелом и убила киллера через окно, сидя на крыше соседнего дома. Винтовку бросила там же, на месте. Спустилась вниз, с телефона-автомата позвонила в милицию, сообщила о выстреле и с места не уезжала до тех пор, пока не убедилась, что тело преступника вынесли из квартиры вперёд ногами.

Казалось бы, дело сделано, можно спокойно жить дальше. Но оказалось, что месть — лишь начало криминальной карьеры Скобелевой. Молодая женщина привыкла жить на широкую ногу и ни в чём не нуждаться. Деньги, которые ей достались от продажи фирмы, быстро растаяли — неопытная вдова положила их в банк, который прогорел.

Вскоре она узнала, что у одного её старого знакомого по имени Николай возникли проблемы в бизнесе — на него "наехал" представитель азербайджанской мафии. Тогда Александра пришла к бизнесмену и предложила ему решить проблемы всего за 12 тысяч долларов, сказав, что знает хорошего киллера.

Бандита она "сняла" издалека из снайперской винтовки, когда он шёл от машины к подъезду. Скобелевой не помешали ни телохранители, ни любовница. Бандит просто споткнулся и упал, а когда его подняли, он был уже мёртв.

Лиха беда начало. Через какое-то время Николай снова нанял Скобелеву — на этот раз ему нужно было устранить демпингующих конкурентов. Гонорар Александры вырос до 25 тысяч долларов, но и жертва теперь была не одна, а три. Вскоре все они оказались на кладбище.

Дело завертелось: к Александре как к посреднику стали обращаться и другие бизнесмены, у которых возникали проблемы с "крышей", с конкурентами или с партнёрами. За три года женщина одного за другим убила 25 человек.

Но правильно говорят — жизнь преступника интересна, но коротка. Через три года Скобелева попала на профессионального телохранителя. Она слишком близко подошла к жертве и не успела сделать ни одного выстрела — бодигард, увидев в её руке пистолет, открыл огонь на поражение.

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Женщину-киллера с тремя огнестрельными ранениями доставили в больницу, где прооперировали и поместили в одиночную палату. Едва она пришла в сознание после наркоза, как к ней пожаловал следователь.

Вдова-киллер согласилась разговаривать с ним, но лишь после того, как к ней допустят священника. Только после исповеди она рассказала следователю о своей чёрной работе, назвав имена и адреса всех своих жертв. Через два дня вдова-мстительница умерла.

Неизвестно, выдала ли она имена заказчиков, ведь если бы это было так, подобное признание и громкие уголовные дела, последовавшие за ним, наверняка стали бы известны широкой общественности. Однако этого не произошло, что ставит под сомнение всю правдивость истории о безутешной вдове, ставшей профессиональным киллером. А впрочем, в 1990-е годы чего только в стране не происходило...

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