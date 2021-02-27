Семья комментатора Виктора Гусева лишилась квартиры из-за мошенников
Злоумышленники выдавали себя за сотрудников Следственного комитета.
Фото © ТАСС / Галкин Николай
Российский спортивный журналист и телекомментатор Виктор Гусев сообщил, что мошенники обманули его тёщу и завладели её квартирой. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбуке".
По словам Гусева, злоумышленникам не сразу удалось добиться желаемого — они уговаривали женщину около месяца. Комментатор уточнил, что неизвестные представились сотрудниками Следственного комитета и попросили продать им квартиру, чтобы помочь поймать чёрных риелторов. Мошенники заверили, что сделка по продаже недвижимости будет фиктивной и станет частью секретной операции "сотрудников органов". Они предоставили тёще Гусева якобы официальные документы с печатями.
"Знаете, наше старшее поколение — настоящие советские люди, которые верят печатям и газетам. Так и случилось с моей родственницей", — поведал журналист.
В результате "следователям" всё-таки удалось добиться продажи квартиры. Гусев попросил максимально распространить информацию о данном инциденте.
"Не дайте преступникам ни малейшего шанса попользоваться человеческим горем. Берегите своих стариков", — подчеркнул Гусев.
Семья комментатора уже обратилась в прокуратуру и надеется, что там смогут помочь. Как сообщает ТАСС, ведомство провело проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее эксперты объяснили, как застать врасплох телефонных мошенников.
Лента новостей
В Уфе пенсионер полгода жил в квартире с телом брата, а соседям рассказывал, что тот на заработках — видео
сегодня в 18:53
Ресторатор Ивлев — о правиле "гость всегда прав": В последнее время появились фрики
сегодня в 18:38
На Украине "декоммунизировали" улицу имени самолётостроителя Можайского
сегодня в 18:31
Выбор редакции
Эксперты объяснили, как застать врасплох телефонных мошенников
"Пузырь сейчас упадёт уже скоро": В Москве из-за протёкшей крыши затопило квартиру — видео
В Уфе пенсионер полгода жил в квартире с телом брата, а соседям рассказывал, что тот на заработках — видео
"Роскосмос" показал снимки гигантских смерчей на Марсе
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России
Комментариев: 0