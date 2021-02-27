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Семья комментатора Виктора Гусева лишилась квартиры из-за мошенников

Злоумышленники выдавали себя за сотрудников Следственного комитета.

27 февраля 2021, 19:07
<p>Фото © ТАСС / Галкин Николай</p>

Фото © ТАСС / Галкин Николай

Российский спортивный журналист и телекомментатор Виктор Гусев сообщил, что мошенники обманули его тёщу и завладели её квартирой. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Гусева, злоумышленникам не сразу удалось добиться желаемого — они уговаривали женщину около месяца. Комментатор уточнил, что неизвестные представились сотрудниками Следственного комитета и попросили продать им квартиру, чтобы помочь поймать чёрных риелторов. Мошенники заверили, что сделка по продаже недвижимости будет фиктивной и станет частью секретной операции "сотрудников органов". Они предоставили тёще Гусева якобы официальные документы с печатями.

"Знаете, наше старшее поколение — настоящие советские люди, которые верят печатям и газетам. Так и случилось с моей родственницей", — поведал журналист.

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В результате "следователям" всё-таки удалось добиться продажи квартиры. Гусев попросил максимально распространить информацию о данном инциденте.

"Не дайте преступникам ни малейшего шанса попользоваться человеческим горем. Берегите своих стариков", — подчеркнул Гусев.

Семья комментатора уже обратилась в прокуратуру и надеется, что там смогут помочь. Как сообщает ТАСС, ведомство провело проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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