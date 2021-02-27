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ВВС США успешно испытали систему высокоточного оружия "Золотая Орда"

Уточняется, что запущенные авиабомбы сумели поразить разные цели.

27 февраля 2021, 19:25
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) успешно провела испытания своей программы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"). Как сообщил посвящённый авиации сайт FlightGlobal, это произошло на минувшей неделе.

Как утверждается, данная программа предназначена для объединения нескольких боеприпасов, таких как высокоточные авиабомбы, чтобы позволить им "обмениваться информацией" и одновременно поражать цели противника. Во время испытаний четыре запущенные бомбы сумели синхронно поразить четыре разные цели.

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"Это был большой шаг вперёд в реализации этой программы", — уточнил бригадный генерал Хизер Прингл.

По данным FlightGlobal, ранее программа "Золотая Орда" предусматривала объединение только двух бомб. Также сообщается, что прошедшие в декабре 2020 года первые испытания технологии провалились из-за проблемы с программным обеспечением.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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