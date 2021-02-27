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Категорий: 18

В Чёрном море стартовали военные учения НАТО

Они продлятся до 6 марта.

27 февраля 2021, 17:25
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Xia257/status/1365684830302703618/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Xia257</a></p>

Фото © Twitter / Xia257

Международные учения Североатлантического альянса Poseidon 21 начались в Чёрном море. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВМС Румынии.

Как уточняется, многонациональные учения продлятся до 6 марта. В них принимают участие свыше 700 военнослужащих из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции, а также тринадцать военных кораблей, девять самолётов и подводный робот на дистанционном управлении.

  • Фото © Генштаб ВМС Румынии
    Фото © Генштаб ВМС Румынии
  • Фото © Генштаб ВМС Румынии
    Фото © Генштаб ВМС Румынии
  • Фото © Генштаб ВМС Румынии
    Фото © Генштаб ВМС Румынии

Фото © Генштаб ВМС Румынии

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Целью проведения манёвров является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования альянса. Участники мероприятий отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, в том числе гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.

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А ранее Украина анонсировала военные учения возле границы с Крымом. Сообщалось, что десантники отработают уничтожение противника на земле и с воздуха.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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