В Чёрном море стартовали военные учения НАТО

Международные учения Североатлантического альянса Poseidon 21 начались в Чёрном море. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВМС Румынии.

Как уточняется, многонациональные учения продлятся до 6 марта. В них принимают участие свыше 700 военнослужащих из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции, а также тринадцать военных кораблей, девять самолётов и подводный робот на дистанционном управлении.







Целью проведения манёвров является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования альянса. Участники мероприятий отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, в том числе гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.

А ранее Украина анонсировала военные учения возле границы с Крымом. Сообщалось, что десантники отработают уничтожение противника на земле и с воздуха.

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