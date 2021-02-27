"Где тонко, там и рвётся": Биолог объяснила природу последствий коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала телеканалу RT, какие последствия могут возникнуть после перенесённого коронавируса, а также чем они отличаются у мужчин и женщин.

"В какой-то степени былое самочувствие можно вернуть назад, и этим нужно заниматься. Конечно же, для молодого человека сделать это гораздо легче, чем для человека пожилого", — сказала Баранова.

Биолог отметила, что мужчины чаще всего испытывают страдания во время острой фазы болезни, а для слабого пола последствия перенесённой инфекции могут иметь долгосрочный характер, и женщины, по её словам, способны "отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить".

"В зависимости от конкретных склонностей организма мы получаем то или другое. При этом вирус не делает что-то специфическое, а одно для всех, просто где тонко, там и рвётся", — добавила Баранова.

А ранее были раскрыты самые страшные последствия коронавируса. После перенесённой инфекции некоторые пациенты страдают серьёзными заболеваниями.

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