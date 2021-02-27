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Доказана эффективность "Спутника V" против новых штаммов коронавируса

Векторные вакцины лучше подходят для ревакцинации, чем препараты, созданные на других платформах.

27 февраля 2021, 16:51
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

В ходе исследований вакцина "Спутник V" показала высокую эффективность против новых штаммов коронавируса. В частности, речь идёт о "британском" и "южноафриканском" вариантах. Об этом заявил замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, сообщает агентство Reuters.

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"Недавнее исследование, проведённое центром имени Гамалеи в России, показало, что ревакцинация препаратом "Спутник V" показывает очень хороший результат против новых мутаций коронавируса, в том числе против штаммов из Соединённого Королевства и ЮАР", — сказал он, подчеркнув, что векторные вакцины "лучше подходят для ревакцинации", чем лекарства, созданные на других платформах.

По словам Логунова, эффективности вакцины не снижает и тот факт, что её вводят в два этапа. Дело в том, что антитела начинают исчезать с 56-го дня после вакцинации препаратом. И если бы они сохранялись в течение более длительного времени, то эффективность "Спутника V" могла бы значительно снижаться, добавил замдиректора центра имени Гамалеи.

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Ранее Лайф писал, что профессор центра Гамалеи Бутенко спрогнозировал развитие ситуации с коронавирусом весной. По словам специалиста, сезонность не играет роли в динамике эпидемического процесса.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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