У переболевших ковидом обнаружили следы повреждений в сердце

Более чем у половины пациентов, которые были госпитализированы с тяжёлым течением коронавируса, после выписки из больниц проявились серьёзные повреждения сердца. Об этом говорится в результатах исследования международной группы учёных, опубликованных в журнале European Heart Journal.

Медики из Великобритании и США исследовали 148 пациентов шести лондонских клиник, которых выписали в июне 2020 года после излечения от ковида. У всех них болезнь протекала в тяжёлой форме. Главным признаком, по которому отбирали пациентов для исследования, был высокий уровень тропонина — белка, который выделяется в кровь, когда артерия заблокирована или есть воспаление. Врачи считают его маркером повреждения сердца.

Обследование показало, что у 80 из 148 пациентов (54%) обнаружили рубцы или повреждения сердечной мышцы. При этом часть проблем были старыми, а часть — последствиями коронавируса. У 39 пациентов (26%) повреждения носили воспалительный характер, у 32 (22%) выявили ишемическую болезнь сердца, а ещё у девяти наблюдались обе проблемы. Авторы работы надеются, что исследование позволит предотвращать подобные повреждения у пациентов.

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