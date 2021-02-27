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Доктор Мясников во время эфира окунулся в снег "по приказу"

По его словам, такая процедура приносит огромное наслаждение.

27 февраля 2021, 19:53

Врач и телеведущий Александр Мясников показал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1", как нужно закаляться с помощью снега.

"Я обещал показать, что могу не только языком молоть, но и закаляться. Между прочим, это не моя идея... Меня буквально в приказном порядке заставили, сказали: "Мясников, помимо того, что ты говоришь, ты должен сделать". Ну, я привык", — отметил доктор.

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Мясников назвал уникальный продукт со множеством полезных свойств

После этого Мясников разделся и обтёр лицо и верхнюю часть тела снегом, принесённым в студию в коробке.

"Вы попробуйте. Это действительно огромное наслаждение", — заметил врач.

Кроме того, Мясников утвердил, что холодная вода приносит человеку больше удовольствия, нежели тёплая. Также медик сыронизировал над тем, что зрители "подумают, что Мясников сошёл с ума".

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"Смертельный квартет": доктор Мясников предупредил об опасности продуктов белого цвета

Ранее доктор Мясников перечислил продукты, способные помешать развитию диабета.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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