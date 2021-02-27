"Один раз можно по-человечески прийти": Дава пожаловался, что его не посещают в больнице после операции

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Дава (Давид Манукян) выложил в своём инстаграме несколько записей, в которых пожаловался, что его не посещают в больнице, где он находится после операции. Многие поклонники сразу же подумали, что речь идёт именно о Бузовой.

"Неужели вся эта суета выше человечности. Шмотки, мероприятия, рестораны… Ведь один раз можно просто по-человечески прийти. Нет так нет, ладно. Надеюсь, что я расставлю приоритеты правильно", — написал Дава.

При этом рэпер заметил, что не стоит приписывать эти слова конкретному человеку, добавив, что это "просто тупые мысли вслух". Кроме того, Дава призвал "не гнаться за крутизной, поскольку в ней нет человечности".

"Вам нагоняют мысли в глаза. Сила — в простоте. А не в красивой обёртке с гнилой начинкой. Не вините других в своих разочарованиях. Мы сами очаровались ими. Сами виноваты. Знали, на что шли. Пусть никакая сложность вас не поменяет. Оставайтесь собой. Ваша искренность дороже денег", — заключил артист.

Как ранее сообщал Лайф, несколько дней назад Давид Манукян перенёс операцию и находится в больнице.

Напомним, звёздная пара Бузовой и Давы только 8 января сыграла свадьбу, а уже 21 января, во время торжества по случаю дня рождения певицы, дно семейной лодки дало трещину. После этого телеведущая написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике из-за ухудшения здоровья.

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