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"Один раз можно по-человечески прийти": Дава пожаловался, что его не посещают в больнице после операции

Не исключено, что артист намекал именно на Бузову.

27 февраля 2021, 20:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dava_m/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dava_m</a></p>

Фото © Instagram / dava_m

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Дава (Давид Манукян) выложил в своём инстаграме несколько записей, в которых пожаловался, что его не посещают в больнице, где он находится после операции. Многие поклонники сразу же подумали, что речь идёт именно о Бузовой.

"Неужели вся эта суета выше человечности. Шмотки, мероприятия, рестораны… Ведь один раз можно просто по-человечески прийти. Нет так нет, ладно. Надеюсь, что я расставлю приоритеты правильно", — написал Дава.

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При этом рэпер заметил, что не стоит приписывать эти слова конкретному человеку, добавив, что это "просто тупые мысли вслух". Кроме того, Дава призвал "не гнаться за крутизной, поскольку в ней нет человечности".

"Вам нагоняют мысли в глаза. Сила — в простоте. А не в красивой обёртке с гнилой начинкой. Не вините других в своих разочарованиях. Мы сами очаровались ими. Сами виноваты. Знали, на что шли. Пусть никакая сложность вас не поменяет. Оставайтесь собой. Ваша искренность дороже денег", — заключил артист.

Как ранее сообщал Лайф, несколько дней назад Давид Манукян перенёс операцию и находится в больнице.

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Напомним, звёздная пара Бузовой и Давы только 8 января сыграла свадьбу, а уже 21 января, во время торжества по случаю дня рождения певицы, дно семейной лодки дало трещину. После этого телеведущая написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике из-за ухудшения здоровья.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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