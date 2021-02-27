Папарацци впервые поймали Кэти Перри на прогулке с дочкой

The 36-year-old Santa Barbara native Katy Perry is seen for the first time with baby daughter Daisy, six months, as she goes bra free in a tank top for a stroll in Hawaii pic.twitter.com/TcWAo32mjD — Space-reporter-news (@Spacereportern1) February 27, 2021

Американская певица Кэти Перри долго скрывала свою дочку от назойливых папарацци, однако журналистам всё-таки удалось застать звезду на прогулке с ребёнком. Кэти заметили на Гавайях, где сейчас она отдыхает в окружении самых близких и просто наслаждается отпуском, сообщает Daily Mail.

Артистка, которая в конце августа стала мамой, была одета в зелёную майку на голое тело, спортивные легинсы и пляжные тапки. Также на Кэти была серая бейсболка и медицинская маска, спущенная на подбородок. Кстати, её возлюбленного, актёра Орландо Блума, поблизости не наблюдалось.

Напомним, певица родила дочь от британского актёра Орландо Блума. Малышку назвали Дейзи Дав Блум. Для 36-летней певицы это первый ребёнок. Блум же уже воспитывает сына Флинна, рождённого в союзе с моделью Мирандой Керр. Актёр даже набил татуировку с именем сына, правда, с ошибкой.

Ранее Лайф писал, что дочь Ренаты Литвиновой устроила откровенную съёмку в снегу, за которую отругает любая мать. Подписчики к снимку наследницы звезды отнеслись неоднозначно. Многие восхитились нежной красотой юной девушки, однако других смутило пристрастие Ульяны к пикантным съёмкам.

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