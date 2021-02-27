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Папарацци впервые поймали Кэти Перри на прогулке с дочкой

Певица стала мамой полгода назад.

27 февраля 2021, 16:46

Фото © Instagram / katyperry

Американская певица Кэти Перри долго скрывала свою дочку от назойливых папарацци, однако журналистам всё-таки удалось застать звезду на прогулке с ребёнком. Кэти заметили на Гавайях, где сейчас она отдыхает в окружении самых близких и просто наслаждается отпуском, сообщает Daily Mail.

Артистка, которая в конце августа стала мамой, была одета в зелёную майку на голое тело, спортивные легинсы и пляжные тапки. Также на Кэти была серая бейсболка и медицинская маска, спущенная на подбородок. Кстати, её возлюбленного, актёра Орландо Блума, поблизости не наблюдалось.

Напомним, певица родила дочь от британского актёра Орландо Блума. Малышку назвали Дейзи Дав Блум. Для 36-летней певицы это первый ребёнок. Блум же уже воспитывает сына Флинна, рождённого в союзе с моделью Мирандой Керр. Актёр даже набил татуировку с именем сына, правда, с ошибкой.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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