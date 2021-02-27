Пашинян повторно направит президенту Армении предложение об увольнении главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вновь направит президенту республики Армену Саркисяну предложение об отставке начальника Генштаба вооружённых сил Оника Гаспаряна. Ранее сегодня глава государства отклонил проект указа, который был признан не соответствующим конституции.

Между тем в центре Еревана, столицы Армении, тысячи сторонников оппозиции проводят шествие после отказа Саркисяна уволить Гаспаряна. Участники акции следуют к зданию правительства. За ними наблюдает полиция, пока правоохранители не предпринимают попыток остановить оппозиционеров.

Как уже сообщал Лайф, 25 февраля в разговоре с Пашиняном президент РФ Владимир Путин призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.

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