США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике

Власти США и Канады хотят модернизировать сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктике для того, чтобы противостоять военному присутствию РФ и Китая. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам одного из источников издания, американский президент Джо Байден попросил канадского премьер-министра Джастина Трюдо увеличить расходы страны на оборонную сферу, в том числе и на усовершенствование Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) для борьбы с Москвой и Пекином в Арктическом регионе.

Отметим, что во время холодной войны это командование играло важную роль в стратегии сдерживания СССР. В системе NORAD есть спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы — в основном на Аляске и в канадской Арктике.

Бывший политсоветник при командовании NORAD от Канады Майкл Доусон сообщил газете, что система наблюдения устарела. Он также добавил, что современные российские и китайские ракеты могут лететь со скоростью в пять раз больше скорости звука и на большие расстояния, чем предыдущие модели. Таким образом, арктическая система может их не отследить.

Эксперты из Университета Манитобы считают, что проект модернизации может обойтись странам примерно в 15 миллиардов долларов, из которых порядка шести миллиардов должна предоставить Канада.

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