Уоррен Баффет признался в своей крупной ошибке, стоившей его компании около $11 миллиардов

Руководитель холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет признался, что из-за его ошибки фирма потеряла около 11 миллиардов долларов. Об этом бизнесмен заявил в обращении к инвесторам.

По словам Баффета, он переоценил стоимость корпорации Precision Castparts Corp. (PCC), производящей разные компоненты для аэрокосмической и оборонной сфер, которую его компания приобрела в 2016 году более чем за 37 миллиардов долларов. Это приобретение стало крупнейшим в истории холдинга. Однако из-за "неблагоприятного развития событий в аэрокосмической отрасли" компания не показала того роста, о котором думал 90-летний миллиардер. Это случилось в том числе из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на сокращение пассажирских авиаперевозок и принесла серьёзные убытки авиакомпаниям и производителем лайнеров.

Бизнесмен признался, что "допустил ошибку", так как был "слишком оптимистично настроен" насчёт компании. При этом он заявил, что PPC является отличной компанией, и назвал её лучшей в своей сфере. Баффет уточнил, что и раньше совершал подобные ошибки, однако эта была "крупной".

Однако, потеряв значительную сумму, Berkshire Hathaway всё же завершила 2020 год с доходами около 42,5 миллиарда долларов. Баффет заметил, что этому поспособствовали инвестиции корпорации в компанию Apple.

А ранее Уоррен Баффет называл себя идиотом из-за того, что он медлил с покупкой акций Amazon.

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