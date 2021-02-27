Четырёхлетняя девочка оказалась в реанимации после нападения бездомных собак в Коми

В городе Печоре Республики Коми стая бездомных собак напала на четырёхлетнюю девочку, ребёнок прооперирован и находится в реанимации. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Отмечается, что девочка шла от мамы к тёте в соседний дом по улице Восточной, когда на неё напали животные. Ребёнка отбил случайный прохожий, он же оказал пострадавшей первую помощь и помог доставить в Печорскую ЦРБ. Врачи диагностировали у неё раны головы и нижних конечностей.

Глава республики Владимир Уйба поручил оказать пострадавшей всю необходимую помощь. Девочка была прооперирована и сейчас находится в реанимации. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Вопрос оказания помощи находится на контроле у уполномоченной по правам ребёнка в Коми Татьяны Козловой.

Следственным отделом по городу Печоре организована доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности должностных лиц органов муниципальной власти и компании, занимающейся отловом бродячих собак.

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