Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Гордон жёстко ответила невесте Данко на слова об "алиментщицах-попрошайках"

Адвокат предположила, что выпад девушки в первую очередь адресован бывшей жене артиста.

28 февраля 2021, 13:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/katyagordon/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katyagordon</a></p>

Фото © Instagram / katyagordon

Известный юрист Екатерина Гордон сочла оскорбительным высказывание новой избранницы певца Данко (Александра Фадеева) о "бесполезности" получающих алименты женщин. Мария Силуянова назвала их попрошайками и заявила, что сама не собирается "бегать за вонючими штанами мужиков ради трёх рублей".

Гордон предположила, что выпад девушки в первую очередь адресован одной из её клиенток — бывшей жене Данко, которая через суд взыскивала с певца алименты. Женщина осталась одна с двумя детьми. Юрист напомнила, что у одной из дочерей Данко ДЦП и Силуяновой "брезгливо было бы даже комментировать" алименты своего возлюбленного на девочку. Но, как заметила юрист, в этом мире сбитых ориентиров нужно "называть дерьмо дерьмом, а цветы цветами, ибо многие начинают путаться".

"Взыскивать алименты не стыдно, стыдно доводить дело до суда и не помогать, уходя, своим детям. Стыдно бросать ребёнка-инвалида, намекая, что не надо было "такое" рожать. Стыдно быть говном. Что касается невесты певца Данко, то путь к славе через позор — это тоже путь. Путь, который я не желаю никому, ибо он глупый, вонючий и бесцельный", — разъяснила Гордон в "Инстаграме".

Данко хотел заработать на криптовалюте, но его обманули на 5 млн рублей

Данко хотел заработать на криптовалюте, но его обманули на 5 млн рублей

Напомним, что бывшая жена Данко в своё время обратилась к адвокатам, поскольку она надеялась на материальную поддержку для дочерей. Отец тогда отказался воспитывать девочек.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1