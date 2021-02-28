В США предъявили обвинения более 300 участникам штурма Капитолия

По делу о штурме Капитолия, который произошёл в Вашингтоне в начале января этого года, предъявлены обвинения более чем 300 людям. Об этом сообщает издание The Hill. Отмечается, что 280 из них в настоящее время находятся под арестом.

"Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены", — заявил исполняющий обязанности главы Минюста США Меррик Гарланд.

Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января. В результате штурма здания несколько человек погибло. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.

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