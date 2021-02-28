Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США предъявили обвинения более 300 участникам штурма Капитолия

Расследование беспорядков идёт полным ходом.

28 февраля 2021, 12:56
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

По делу о штурме Капитолия, который произошёл в Вашингтоне в начале января этого года, предъявлены обвинения более чем 300 людям. Об этом сообщает издание The Hill. Отмечается, что 280 из них в настоящее время находятся под арестом.

"Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены", — заявил исполняющий обязанности главы Минюста США Меррик Гарланд.

Стало известно, сколько власти США потратят на ремонт Капитолия после штурма

Стало известно, сколько власти США потратят на ремонт Капитолия после штурма

Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января. В результате штурма здания несколько человек погибло. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1