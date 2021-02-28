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Пять студентов насмерть отравились неизвестным веществом в Ташкенте

Тела погибших молодых людей обнаружили в частном доме.

28 февраля 2021, 12:09
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Узбекистане пятеро студентов скончались от отравления неизвестным веществом. Как сообщила прокуратура страны, трагедия произошла в одном из частных домов Юнусабадского района Ташкента.

По предварительной версии, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом. Они являлись представителями трёх ташкентских вузов — Ташкентского университета информационных технологий, Университета Инха и филиала Сингапурского института развития менеджмента.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК Узбекистана "Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть нескольких человек". Расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры Узбекистана.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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