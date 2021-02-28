Пять студентов насмерть отравились неизвестным веществом в Ташкенте
Тела погибших молодых людей обнаружили в частном доме.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В Узбекистане пятеро студентов скончались от отравления неизвестным веществом. Как сообщила прокуратура страны, трагедия произошла в одном из частных домов Юнусабадского района Ташкента.
По предварительной версии, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом. Они являлись представителями трёх ташкентских вузов — Ташкентского университета информационных технологий, Университета Инха и филиала Сингапурского института развития менеджмента.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК Узбекистана "Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть нескольких человек". Расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры Узбекистана.
В Иванове студент вуза пришёл домой к женщине и несколько раз ударил её ножом, поджёг квартиру и похитил трёхлетнюю девочку. Его задержали.
Выбор редакции
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Узбекистане
Студент в Иванове изрезал женщину, поджёг её квартиру и похитил трёхлетнюю дочь
В США предъявили обвинения более 300 участникам штурма Капитолия
Двое детей провалились под лёд и утонули в Саратовской области
Гордон жёстко ответила невесте Данко на слова об "алиментщицах-попрошайках"
Комментариев: 0