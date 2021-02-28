Спутник "Арктика-М" успешно вышел на орбиту Земли

На орбиту Земли вышел первый российский гидрометеорологический спутник "Арктика-М". Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

"Космический аппарат "Арктика-М" номер 1 находится на расчётной орбите, солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление", — написал он.

Рогозин отметил, что спутник таким образом положил начало развёртыванию новой арктической орбитальной группировки России.

Напомним, что ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с первым российским спутником для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе — "Арктика-М" в 9:55 мск с 31-й площадки космодрома "Байконур".

Авторы