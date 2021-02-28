Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур с первым российским спутником для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе — "Арктика-М" . Трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса.

Ракета стартовала в 9:55 мск с 31-й площадки космодрома "Байконур". В 10:04 мск разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим спутником успешно отделился от третьей ступени "Союза" на суборбитальной траектории. Ожидается, что "Арктика-М" отделится от носителя к 12:14 мск.

Российский космонавт Михаил Корниенко недавно рассказал о том, как отмечают 23 Февраля на МКС.



Авторы