Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" стартовала с Байконура
Ожидается, что спутник отделится от носителя к 12:14 мск.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур с первым российским спутником для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе — "Арктика-М" . Трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса.
Ракета стартовала в 9:55 мск с 31-й площадки космодрома "Байконур". В 10:04 мск разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим спутником успешно отделился от третьей ступени "Союза" на суборбитальной траектории. Ожидается, что "Арктика-М" отделится от носителя к 12:14 мск.
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