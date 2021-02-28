Самойлова решилась на очередную операцию на груди

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова решилась на очередную пластическую операцию. Она хочет заменить имплантаты, которые, по её словам, в её груди находятся достаточно долго — девять или десять лет.

"Есть ли имплантат на всю жизнь? Нет, таких имплантатов нет и в любом случае нужно раз в 10-12 лет всё равно их менять. Все смотрится в динамике, так что каждый год необходимо просто ходить на УЗИ и проверять состояние груди", — цитирует её "Пятый канал".