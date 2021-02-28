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Самойлова решилась на очередную операцию на груди

Ранее она хвасталась подписчикам в Сети своими формами после рождения детей.

28 февраля 2021, 05:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/samoylovaoxana/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">samoylovaoxana</a></p>

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова решилась на очередную пластическую операцию. Она хочет заменить имплантаты, которые, по её словам, в её груди находятся достаточно долго — девять или десять лет.

"Есть ли имплантат на всю жизнь? Нет, таких имплантатов нет и в любом случае нужно раз в 10-12 лет всё равно их менять. Все смотрится в динамике, так что каждый год необходимо просто ходить на УЗИ и проверять состояние груди", — цитирует её "Пятый канал".

Самойлова показала едва прикрытые формы в восточном наряде, и эти кадры сведут с ума любого шейха

Самойлова показала едва прикрытые формы в восточном наряде, и эти кадры сведут с ума любого шейха

А ранее Самойлова лишила фанатов дара речи, показав фигуру в бикини после рождения четырёх детей. Многодетная мама сменила несколько поз, позволяя рассмотреть результаты усердных тренировок: тонкую талию, плоский живот, стройные ноги и эффектные бёдра. Девушка не стала скромничать и в подписи указала, что ей нравится, как она выглядит.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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