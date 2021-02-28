Самойлова решилась на очередную операцию на груди
Ранее она хвасталась подписчикам в Сети своими формами после рождения детей.
Фото © Instagram / samoylovaoxana
Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова решилась на очередную пластическую операцию. Она хочет заменить имплантаты, которые, по её словам, в её груди находятся достаточно долго — девять или десять лет.
"Есть ли имплантат на всю жизнь? Нет, таких имплантатов нет и в любом случае нужно раз в 10-12 лет всё равно их менять. Все смотрится в динамике, так что каждый год необходимо просто ходить на УЗИ и проверять состояние груди", — цитирует её "Пятый канал".
А ранее Самойлова лишила фанатов дара речи, показав фигуру в бикини после рождения четырёх детей. Многодетная мама сменила несколько поз, позволяя рассмотреть результаты усердных тренировок: тонкую талию, плоский живот, стройные ноги и эффектные бёдра. Девушка не стала скромничать и в подписи указала, что ей нравится, как она выглядит.
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