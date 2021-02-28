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Врач рассказала, как перестать переедать на фоне стресса

С психологической точки зрения, это может быть обусловлено тем, что человека начинает тянуть к зависимостям.

28 февраля 2021, 04:45

Помочь преодолеть переедание при стрессе может поход к специалисту и общение с ним. Такое мнение в беседе с RT выразила психолог Наталия Варская.

"Методов борьбы со стрессом очень много, и один из них — увлечение едой. Люди гасят стресс посредством переедания. Понятно, что с этой проблемой справиться нелегко, потому что желудок элементарно растягивается. Поэтому надо привлекать специалистов", — отметила Варская.

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Она подчеркнула, что психологически такой человек склонен к самым разным зависимостям, в числе которых может быть алкоголизм и наркомания. Однако выбрать переедание гораздо проще, так как выбор в пользу пищи делается подсознательно.

"Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе", — продолжила врач.

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По мнению специалиста, поход к врачу полезен, так как каждому нужен индивидуальный подход. В подобной ситуации эксперт поспособствует поиску, с помощью чего организм может вырабатывать гормоны удовольствия.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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