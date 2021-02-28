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Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО в Чёрном море из-за коронавируса

Всего инфекцию подхватило пять военнослужащих из этой страны.

28 февраля 2021, 03:59
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Болгария не будет участвовать в учениях НАТО Poseidon 21 в Чёрном море из-за заражения членов экипажей кораблей коронавирусом. Об этом заявил глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит.

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"У болгарского партнёра на этот раз проблема с пандемией CoViD-19, и из-за этого он отказался участвовать в этом многонациональном учении", — отметил он в комментарии радио "Румыния".

Добавим, что ковид выявлен на двух кораблях ВМС Болгарии, всего заразилось пять членов экипажа. Представители страны предупредили о своём отказе ещё неделю назад.

Напомним, международные учения Североатлантического альянса Poseidon 21 стартовали накануне. Изначально планировалось участие семи стран, однако в итоге в манёврах задействовано свыше 700 военнослужащих из Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции, а также тринадцать военных кораблей, девять самолётов и подводный робот на дистанционном управлении.

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Целью проведения учений является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования альянса. Участники мероприятий отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, в том числе гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств. Манёвры продлятся до 6 марта.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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