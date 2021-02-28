"В конце туннеля есть свет": Байден назвал обнадёживающим событием одобрение третьей вакцины от ковида

Президент США Джо Байден увидел "свет в конце туннеля" в ситуации с пандемией коронавируса после того, как в стране была одобрена к применению третья вакцина. Слова главы государства приводит Белый дом.

По мнению Байдена, использование препарата от ковида производства Johnson & Johnson поможет победить пандемию: чем больше людей будет привито, тем скорее Штаты одолеют вирус.

"Это волнующая новость для всех американцев и обнадёживающее событие в наших усилиях по прекращению кризиса", — отметил президент.

При этом Байден уточнил, что, несмотря на успехи в борьбе с распространением коронавируса, "этот бой ещё далёк от завершения", поэтому жителям США следует сохранять бдительность. Американский лидер заверил, что власти страны не совершат ошибки и не будут легкомысленно относиться к данной угрозе. Байден сказал, что ситуация может ухудшиться по мере распространения новых мутаций ковида, а текущее улучшение может обернуться вспять.

"В конце туннеля есть свет, но мы не можем... считать, что победа неизбежна. Мы должны... действовать быстро и агрессивно, присматривать друг за другом. Только так мы вместе достигнем этого света", — резюмировал глава Белого дома.

Ранее регулятор США одобрил для экстренного использования вакцину от коронавируса, разработанную компанией Johnson & Johnson. Теперь в Штатах будут применять уже три препарата от ковида, два других — производства Pfizer и Moderna.

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