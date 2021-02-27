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В США одобрили применение третьей вакцины от коронавируса

До этого было разрешено использование препаратов от фирм Pfizer и Moderna.

27 февраля 2021, 23:29
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Медицинский регулятор США FDA одобрил для экстренного использования вакцину от коронавируса производства Johnson & Johnson. Об этом сообщила газета The New York Times.

С этого момента в Штатах будут применять уже три препарата от ковида, два других — производства Pfizer и Moderna.

Отметим, что новую вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, принадлежащая корпорации Johnson & Johnson. Особенность этого препарата состоит в том, что для развития иммунитета достаточно только одной прививки, а не двух, как в случае с другими лекарствами.

Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от коронавируса в США

Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от коронавируса в США

Вакцина прошла третью фазу клинических исследований и показала высокую эффективность и безопасность. В 85% случаев она предотвращает тяжёлое течение болезни.

Johnson & Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.

Накануне сообщалось, что эксперты рекомендовали регулятору одобрить к применению вакцину производства Johnson & Johnson.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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